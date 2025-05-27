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İstanbul'da güpegündüz silahlı pusu: Kurşun yağmuruna tutup öldürdüler

İstanbul Kağıthane'de 28 yaşındaki bir kişi aracıyla seyir halindeyken kendisine pusu kuran 2 saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Çok sayıda kurşun isabet eden İ.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
İstanbul'da güpegündüz silahlı pusu: Kurşun yağmuruna tutup öldürdüler - Resim: 1

İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan İ.G.'a,(28) geçtiği sokak üzerinde pusu kuran 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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İstanbul'da güpegündüz silahlı pusu: Kurşun yağmuruna tutup öldürdüler - Resim: 2

Çok sayıda merminin ateşlendiği olayda vücudunun birçok yerinden vurulan İ.G., olay yerinde hayatını kaybetti.

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İstanbul'da güpegündüz silahlı pusu: Kurşun yağmuruna tutup öldürdüler - Resim: 3

Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

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İstanbul'da güpegündüz silahlı pusu: Kurşun yağmuruna tutup öldürdüler - Resim: 4

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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