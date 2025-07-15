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İstanbul'da güpegündüz silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece'de balıkçı barınaklarının bulunduğu alanda silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da güpegündüz silahlı saldırı: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, Küçükçekmece İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Balıkçı barınaklarının bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz kişiler bilinmeyen bir nedenle oturan kişilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. 

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İstanbul'da güpegündüz silahlı saldırı: Yaralılar var - Resim: 2

Saldırıda iki kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği bir köpekte öldü. 

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İstanbul'da güpegündüz silahlı saldırı: Yaralılar var - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da güpegündüz silahlı saldırı: Yaralılar var - Resim: 4

Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ilçenin her noktasında arama başlattı. 

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