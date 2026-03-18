İstanbul'da güzergahı şaşıran Özel Halk Otobüsü şoförü alkollü çıktı!
İstanbul'da yolcuların dikkati büyük bir faciayı önledi! Esenler-Avcılar seferini yapan halk otobüsü şoförü F.G., durakları karıştırıp güzergah dışına çıkınca yolcular şüphelendi. Son durakta ihbar edilen şoförün yapılan testinde 1.5 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde toplu taşımada korku dolu anlar yaşandı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Avcılar arasında sefer yapan halk otobüsünde, şoförün sergilediği tutarsız davranışlar yolcuları ayağa kaldırdı.
Saat 20.30 sıralarında gerçekleşen olayda, şoför F.G.'nin direksiyon hakimiyetindeki hatalar ve sürekli güzergah dışına çıkması araçtaki vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Durakları karıştıran ve trafik kurallarını hiçe sayan şoförden şüphelenen yolcular, son durağa ulaşıldığında vakit kaybetmeden İETT Hareket Amirliği’ne giderek durumu bildirdi.
Hareket amirliğindeki görevlilerin de şoförün alkollü olduğunu fark etmesi üzerine olay yerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri çağrıldı. Yapılan ölçümde şoför F.G.'nin 1.5 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu oran, toplu taşıma kurallarının çok üzerinde olması nedeniyle büyük tepki çekti.
Polis ekipleri tarafından anında müdahale edilen olayda, şoför F.G. gözaltına alınarak Avcılar Polis Merkezi’ne götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira para cezası kesilen şoförün ehliyetine el konulurken, kullanılan halk otobüsü ise yediemin otoparkına çekildi.