İstanbul'da hamile kadını doğuma itfaiye yetiştirdi
Arnavutköy'de hamile kadını taşıyan ambulans yolda kalınca yardım itfaiyeden geldi.
Arnavutköy Boğazköy'de 22 yaşındaki Mevüde Kızği'nin doğum sancıları başladı.
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İhbar üzerine sağlık ekipleri, hamile kadını ambulansa alarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı.
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Ancak ambulans, yoğun hava muhalefeti nedeniyle yolda kaldı. Hamile kadının yardımına itfaiye ekipleri geldi.
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İtfaiye aracına alınan Mevüde Kızği, doğuma 5 dakika kala Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.
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