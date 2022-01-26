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İstanbul'da hamile kadını doğuma itfaiye yetiştirdi

Arnavutköy'de hamile kadını taşıyan ambulans yolda kalınca yardım itfaiyeden geldi.

İstanbul'da hamile kadını doğuma itfaiye yetiştirdi - Resim: 1

Arnavutköy Boğazköy'de 22 yaşındaki Mevüde Kızği'nin doğum sancıları başladı. 

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İstanbul'da hamile kadını doğuma itfaiye yetiştirdi - Resim: 2

İhbar üzerine sağlık ekipleri, hamile kadını ambulansa alarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. 

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İstanbul'da hamile kadını doğuma itfaiye yetiştirdi - Resim: 3

Ancak ambulans, yoğun hava muhalefeti nedeniyle yolda kaldı. Hamile kadının yardımına itfaiye ekipleri geldi. 

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İstanbul'da hamile kadını doğuma itfaiye yetiştirdi - Resim: 4

İtfaiye aracına alınan Mevüde Kızği, doğuma 5 dakika kala Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. 

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