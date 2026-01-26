İstanbul'da hareketli dakikalar: Polis aracın lastiklerine kurşun yağdırdı
İstanbul Zeytinburnu'nda uygulama noktasında polisin ''Dur'' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polis ekiplerinin önce havaya, ardından aracın lastiğine ateş açtığı anlar kameraya yansıdı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü G.A. otomobil ile seyir halindeyken uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibe aldığı şüpheli sürücü durmayınca, ekipler ilk önce havaya, ardından aracın lastiğine silahla ateş açtı.
Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
