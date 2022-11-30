İstanbul'da harfiyat kamyonu devrildi
İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yara almazken, devrilen hafriyat kamyonu vinç ile yoldan kaldırıldı
Kaza, saat 22.30 sıralarında Mahmutbey Caddesi'nde Sultangazi istikametinde meydana geldi.
1 / 6
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
2 / 6
Kaza sonrası şans eseri sürücü yara almazken, kamyonda bulunan hafriyat yola döküldü.
3 / 6
Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta kontrol etti.
4 / 6