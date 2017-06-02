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  3. 02 Haziran 2017 12:45

İstanbul'da Haşim İşçan Geçidi'nde büyük yangın

İstanbul Fatih'te bulunan Haşim İşcan Geçidi Bisikletçiler Çarşısı'nda yangın çıktı.

İstanbul'da Haşim İşçan Geçidi'nde büyük yangın

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İstanbul'da Haşim İşçan Geçidi'nde büyük yangın

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İstanbul'da Haşim İşçan Geçidi'nde büyük yangın

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İstanbul'da Haşim İşçan Geçidi'nde büyük yangın

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