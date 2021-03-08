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İstanbul'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi

Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkarken, hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarıldı

İstanbul'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi - Resim: 1
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İstanbul'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi - Resim: 2

Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi - Resim: 3

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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İstanbul'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi - Resim: 4

İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.   

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