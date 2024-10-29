İstanbul'da hastanede doktora aile boyu saldırı

Olay, 25 Ekim Cuma günü saat 14.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce kayınpederi hastaneye getirilen İ.C.A., ameliyat için verilen tarihin bir gün sonraya ertelendiğini öğrendi.