İstanbul'da hastanede yangın: Hastalar ve yakınları tahliye edildi
İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Hastanede bulunanlar ekipler tarafından tahliye edildi.
Kaynak: DHA
Üsküdar Devlet Hastanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
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Yangın sırasında hastanede bulunanlar ekipler tarafından tahliye edildi.
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Elektrik kaynaklı olduğu belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yangın saat 12:00 sıralarında Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde çıktı.
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