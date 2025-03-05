  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da hastanede yangın: Hastalar ve yakınları tahliye edildi

İstanbul'da hastanede yangın: Hastalar ve yakınları tahliye edildi

İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Hastanede bulunanlar ekipler tarafından tahliye edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da hastanede yangın: Hastalar ve yakınları tahliye edildi - Resim: 1

Üsküdar Devlet Hastanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

1 / 8
İstanbul'da hastanede yangın: Hastalar ve yakınları tahliye edildi - Resim: 2

Yangın sırasında hastanede bulunanlar ekipler tarafından tahliye edildi.

2 / 8
İstanbul'da hastanede yangın: Hastalar ve yakınları tahliye edildi - Resim: 3

Elektrik kaynaklı olduğu belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

3 / 8
İstanbul'da hastanede yangın: Hastalar ve yakınları tahliye edildi - Resim: 4

Yangın saat 12:00 sıralarında Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde çıktı.

4 / 8