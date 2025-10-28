  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da hastanede yangın paniği: Baz istasyonu alev aldı

İstanbul Pendik'te özel bir hastanenin çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: DHA/İHA
Yangın, saat 12.30 sıralarında Pendik Çamlık Mahallesi Selçuk Caddesi'nde bulunan Özel Emsey Hastanesi'nin çatısında meydana geldi. Çatıda bulunan baz istasyonunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü, binayı duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hem çatıdan hem de bina çevresinden müdahale etti. 

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyümeden söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. 

Hastanede paniğe neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

