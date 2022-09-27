İstanbul'da hastanelik eden ''sivrisinek'' alarmı
İstanbul'da ''Aedes'' türü sivrisinekler vatandaşın kabusu oldu. Sivrisinek ısırığı ciltte ağır ve kaşıntılı hasarlara neden olurken hastaneye başvuruların arttığı belirtildi.
İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanırken birçok mahallede bu durumdan rahatsız.
O mahallelerden biri olan Bağcılar'da belediye 'sivrisinek mücadelesi'ni sürdürüyor.
''KURUT-KALDIR-KORUN''
Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, ilaçlamanın yanında, hazırlanan el broşürleriyle vatandaşlara sivrisineklerden kurtulmanın yolu olan “Kurut-Kaldır-Korun” yöntemini anlatıyor.
Çalışmalar devam erken Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'nde görevli Veteriner Hekimi Yunus Giray Özarslan, yaptıkları çalışmaları anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
"DURGUN SULARIN OLUŞUMUNA ENGEL OLUNMALI"
Özarslan, sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediğine dikkat çekti.
Özarslan, “Sivrisinekler, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bırakırlar. Bir sivrisinek 200 ile 400 arasında yumurta bırakır. Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir hafta içinde bastırdığını görüyoruz'' açıklamasında bulundu.
HASTANELİK EDEBİLİYOR
Özellikle son aylardan adı çok duyulan Aedes ısırdığının da ciltte ağır ve kaşıntılı hasarlara neden olabileceğini söyleyerek ''Bu haliyle de insanların hastaneye başvurmasına neden oluyor'' dedi.