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İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada

İstanbul Avcılar'da yan yolda ilerleyen otomobil, hatalı sollama yapan başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca refüje vurarak elektrik direğine çarptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada - Resim: 1

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Küçükçekmece yönünde seyir halinde bulunan otomobil, Ambarlı yol ayrımında hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı otomobil tarafından sıkıştırıldı. 

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İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada - Resim: 2

Bir anda hatalı sollama yapan otomobili önünde bulan araç sürücüsü, refüje vurduktan sonra elektrik direğine çarptı. 

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İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada - Resim: 3

Hatalı sollama yapan otomobilden inen sürücü kazanın şaşkınlığını yaşarken, diğer sürücüye çevredekiler yardıma koştu. 

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İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada - Resim: 4

Şans eseri ölen ya da yaralanan kişinin olmadığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın araç kamerası ile kaydedildi. (DHA)

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