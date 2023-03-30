İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada
İstanbul Avcılar'da yan yolda ilerleyen otomobil, hatalı sollama yapan başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca refüje vurarak elektrik direğine çarptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Küçükçekmece yönünde seyir halinde bulunan otomobil, Ambarlı yol ayrımında hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı otomobil tarafından sıkıştırıldı.
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Bir anda hatalı sollama yapan otomobili önünde bulan araç sürücüsü, refüje vurduktan sonra elektrik direğine çarptı.
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Hatalı sollama yapan otomobilden inen sürücü kazanın şaşkınlığını yaşarken, diğer sürücüye çevredekiler yardıma koştu.
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Şans eseri ölen ya da yaralanan kişinin olmadığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın araç kamerası ile kaydedildi. (DHA)
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