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  4. Kar fırtınasının vurduğu İstanbul'da hava trafiği altüst oldu

İstanbul'da hava trafiği altüst oldu: Uçaklar havada tur attı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da hava trafiği altüst oldu: Uçaklar havada tur attı - Resim: 1

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlarda aksamalar yaşanıyor. 

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İstanbul'da hava trafiği altüst oldu: Uçaklar havada tur attı - Resim: 2

Pist ve taksi yollarının karla kaplanması nedeniyle havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. 

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İstanbul'da hava trafiği altüst oldu: Uçaklar havada tur attı - Resim: 3

Havalimanında ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.(DHA)

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İstanbul'da hava trafiği altüst oldu: Uçaklar havada tur attı - Resim: 4
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