İstanbul'da hava trafiği altüst oldu: Uçaklar havada tur attı
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.
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Pist ve taksi yollarının karla kaplanması nedeniyle havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor.
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Havalimanında ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.(DHA)
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