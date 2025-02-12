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İstanbul'da hava trafiği kilitlendi: Uçaklar inemedi

İstanbul'da görüş mesafesinin düştüğü Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalarak uzun süre havada tur attı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da hava trafiği kilitlendi: Uçaklar inemedi - Resim: 1

Meteorolojinin uyarılarının ardından bugün yüzde 20 oranın uçuş iptallerinin yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı. 

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İstanbul'da hava trafiği kilitlendi: Uçaklar inemedi - Resim: 2

Havalimanına iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. 

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İstanbul'da hava trafiği kilitlendi: Uçaklar inemedi - Resim: 3

Uçaklar bir süre havada tur atarken, görüş mesafesinin normale dönmesiyle inişlerini gerçekleştirebildi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı. (DHA)

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İstanbul'da hava trafiği kilitlendi: Uçaklar inemedi - Resim: 4
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