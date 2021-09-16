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İstanbul'da helikopter destekli huzur operasyonu

İstanbul'un 39 ilçesinde 2021 yılının 25'inci ''Yeditepe Huzur'' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. 

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Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Millet Caddesi'nde 19.00'da başlayan denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. 

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Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

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Taksim Meydanı'ndaki denetimde yanında ehliyet bulundurmayan bir taksi sürücüsüne 315 lira ceza yazıldı. 

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