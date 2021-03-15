İstanbul’da heyecan yaratan olay! Kazdıkça tarih fışkırdı
İstanbul Eyüpsultan'daki kaldırım çalışmalarında ilginç anlar yaşandı. Yapılan kazılarda kaldırımın altında zamana direnemeyen eski dergah binasının kalıntıları ve tarihi mezar taşları çıktı. İşte son dakika haberinin detayları
İstanbul Eyüpsultan'daki kaldırım çalışmalarında ilginç anlar yaşandı. Yapılan kazılarda kaldırımın altında zamana direnemeyen eski dergah binasının kalıntıları ve tarihi mezar taşları çıktı. İşte son dakika haberinin detayları
İlk kuruluş dönemi 16. Yüzyıla kadar uzanan dergah, 19. Yüzyıl'da, vaka-i hayriye olayları sırasında yıkıldı ve daha sonra yeniden inşa edildi.
Ancak bugün, eski dergahtan yalnızca 'Selamlık' denilen yapı kalmıştı. İstanbul'un tasavvuf kültürü ve Bektaşi geleneği için oldukça önem taşıyan ve parça parça yok olan bu alan, yeniden gün yüzüne çıkacak.
Arkeoloji Müzeleri denetiminde alanda başlayan kazılarda, döşeme taşlarının 70 santimetre altında, tarihi dergahın duvarları, zemin döşeme yapıları ve tarihi mezar taşlarına ulaşıldı.