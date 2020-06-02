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  3. 02 Haziran 2020 15:52

İstanbul'da hızlı normalleşme! Çarşılar dolup taştı

1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme süreci sonrasında İstanbul'da birçok çarşı ve alışveriş merkezinde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da hızlı normalleşme! Çarşılar dolup taştı

Türkiye`de dün başlayan normalleşme süreci kapsamında İstanbul'un önemli çarşıları da kapılarını açtı. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa'da normalleşme yoğunluğu dikkat çekti.

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İstanbul'da hızlı normalleşme! Çarşılar dolup taştı

İstanbul'da uzun süredir kapalı olan çarşılar dün hizmet vermeye başladı. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa'da işletmelerin bazıları açılma hazırlıklarını sürdürürken, çoğu işletmenin de hizmet vermeye başladığı görüldü.

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İstanbul'da hızlı normalleşme! Çarşılar dolup taştı

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklanan 1 Haziran itibariyle yeni normale dönüş kararları sonrasında, geçici olarak kapanan iş yerlerinin dün itibariyle açılmasıyla İstanbul'un çarşılarında bugün normalleşme yoğunluğu dikkat çekti.

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İstanbul'da hızlı normalleşme! Çarşılar dolup taştı

Öte yandan Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın tüm giriş kapılarında güvenlik görevlileri tarafından ziyaretçilerin ateşinin ölçülerek içeriye alındığı görüldü.

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