İstanbul'da hurmanın tanesi 5 TL!

“PARASI OLAN ALIYOR”

Eminönü’nde esnaf olan Muhammet Kandemir, “Hurma 30 TL’den başlıyor, 140 TL’ye kadar gidiyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz hurmanın kilosu 140 TL. Dışarıdaki hurmalarımızın kilosu 48 TL’ye var, 30 TL’ye var, 120 TL’ye var yani 30 TL’den 140 TL’ye kadar yükseliyor. 140 TL olan hurmanın 1 tanesi 4-5 TL’ye geliyor. Bu hurmayı pek alan yok. Daha ucuz olan hurmaları tercih ediyorlar. Şuan elimde gördüğünüz hurmayı parası olan alıyor” dedi.