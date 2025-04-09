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İstanbul'da huzurevinde yangın çıktı: 14 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Maltepe’de bulunan bir huzurevinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 14 huzurevi sakini ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da huzurevinde yangın çıktı: 14 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 1

Yangın, saat 05.00 sıralarında Zümrütevler Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında çıktı. Huzurevinin özel bakım ünitesinde

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İstanbul'da huzurevinde yangın çıktı: 14 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 2

henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede paniğe yol açtı.

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İstanbul'da huzurevinde yangın çıktı: 14 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B

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İstanbul'da huzurevinde yangın çıktı: 14 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 4

u sırada huzurevi sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi.

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