İstanbul'da huzurevinde yangın çıktı: 14 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Maltepe’de bulunan bir huzurevinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 14 huzurevi sakini ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 05.00 sıralarında Zümrütevler Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında çıktı. Huzurevinin özel bakım ünitesinde
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henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede paniğe yol açtı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B
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u sırada huzurevi sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi.
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