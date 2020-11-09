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  3. 09 Kasım 2020 11:57

İstanbul'da içme suyuna kimyasal karıştı iddiası

İstanbul Sultangazi'de, bir fabrikanın bıraktığı düşünülen kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi akan dere, Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor. Kimi zaman siyah, kimi zaman ise mavi akan derenin hemen yanında İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi bulunuyor. 

İstanbul'da içme suyuna kimyasal karıştı iddiası

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başladı. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede tamamen siyah ve mavi renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

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İstanbul'da içme suyuna kimyasal karıştı iddiası

Derenin hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin bulunması da dikkat çekti. Derenin mavi ve siyah renklerde akması havadan da görüntülendi.

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İstanbul'da içme suyuna kimyasal karıştı iddiası

"ÇOK KÖTÜ BİR KOKU YAYIYOR"
Bölge esnafı, İstanbul'un şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı 7 barajdan birisi olan Alibeyköy Barajı'nın su havzasına kadar uzanan derenin yaklaşık 2 yıldır kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi aktığını söyledi.

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İstanbul'da içme suyuna kimyasal karıştı iddiası

Kanber Kopaktaş, "Biz burada esnafız. Burada bazen mavi, bazen yeşil, bezen de siyah değişik bir su akıyor. Çok da kötü bir koku veriyor. Bu su aşağı yukarı buradan 2-3 senedir bu şekilde akıyor. Biz bundan rahatsızız. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını talep ediyoruz" dedi.

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