İstanbul'da İETT aracı kaza yaptı, şoförü alkollü çıktı

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, şoförün 0.42 promil alkollü olduğu belirlenince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Resim: 1

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Resim: 2

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Resim: 3

 Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şoför gözaltına alındı. (DHA)

Resim: 4
