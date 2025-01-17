İstanbul'da İETT otobüsü alev topuna döndü
İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangında otobüs alev topuna döndü.
Kaynak: DHA
Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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Tahliye edilen yolcular yara almadan kurtulurken yangının ardından demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi. Otobüsün alev alev yandığı o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Yangın, saat 18.45 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
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Durumu fark eden şoförün otobüsü yolun sağında durdurmasıyla yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken büyüyen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.
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