İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Yaralılar var
İstanbul Büyükçekmece'de kamyon, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA/İHA
Kaza, saat 11.30 sıralarında Ulus mevki Çatalca Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde U.A.'nın idaresinde bulunan kamyon, E.G. idaresindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazada hafif şekilde yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.
