  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Yaralılar var

İstanbul Büyükçekmece'de kamyon, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Yaralılar var - Resim: 1

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ulus mevki Çatalca Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde U.A.'nın idaresinde bulunan kamyon, E.G. idaresindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. 

1 / 4
İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Yaralılar var - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. 

2 / 4
İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Yaralılar var - Resim: 3

Kazada hafif şekilde yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

3 / 4
İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Yaralılar var - Resim: 4
4 / 4