İstanbul'da İETT otobüsünden düşen yaşlı yolcu hayatını kaybetti!
İstanbul Sarıyer'de 58A numaralı İETT otobüsünde ayakta seyahat ederken dengesini kaybedip düşen 81 yaşındaki emekli mühendis E.E., omuriliğinden aldığı ağır yara sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, toplu taşıma araçlarında ileri yaştaki vatandaşların güvenliğini bir kez daha gündeme getiren son derece acı bir olay yaşandı. 7 Mayıs Pazar günü Poligon Mahallesi-Kabataş hattında sefer yapan 58A numaralı İETT otobüsünde ayakta seyahat eden 81 yaşındaki emekli mühendis E.E., dengesini kaybederek yere yığıldı.
Olay anında otobüsün ön kapısına yakın bir bölümde bulunan yaşlı adamın düştüğünü fark eden İETT şoförü M.B., aracı derhal durdurarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, omuriliğinden ağır şekilde yaralandığı belirlenen E.E., acilen Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen 81 yaşındaki talihsiz adam, kazadan bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. E.E.’nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından polis ekipleri, kazanın oluş şeklini aydınlatmak amacıyla otobüsün iç güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir incelemeye aldı. Yapılan ilk tespitlerde, olay esnasında otobüsün hızının oldukça düşük olduğu ve ani bir frenleme/manevra yapılmadığı belirlendi. Emniyetteki ifadesi alınan otobüs şoförü M.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.