İstanbul'da İETT otobüsünden düşen yaşlı yolcu hayatını kaybetti!

Ancak doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen 81 yaşındaki talihsiz adam, kazadan bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. E.E.’nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından polis ekipleri, kazanın oluş şeklini aydınlatmak amacıyla otobüsün iç güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir incelemeye aldı. Yapılan ilk tespitlerde, olay esnasında otobüsün hızının oldukça düşük olduğu ve ani bir frenleme/manevra yapılmadığı belirlendi. Emniyetteki ifadesi alınan otobüs şoförü M.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.