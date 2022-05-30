İstanbul'da iki grup birbirine girdi! Tokat atınca kurşun yağdırdı

Olay, 1 ay önce Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Sercan P.'nin karşı taraftan Abdülkadir K.'ya tokat attı. Tokatı yiyen Abdülkadir K. silahla ateş ederek, Sercan P.'yi bacağından yaralandı. Sercan P. hastaneye kaldırılırken, Abdülkadir K. polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir K. mahkemece tutuklandı.