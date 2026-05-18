İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı var!

İstanbul Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde saat 04.30 sularında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin araçlarda sıkışan 4 kişiyi kurtardığı feci kaza sonrası trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'un en işlek ve tarihi noktalarından biri olan Beşiktaş Çırağan Caddesi, sabaha karşı korkunç bir trafik kazasına sahne oldu. Haber3.com asayiş masasının edindiği bilgilere göre; Yıldız Mahallesi mevkiinde saat 04.30 sularında seyir halinde olan iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen araçlar, caddede can pazarı yaşanmasına neden oldu.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönen araçların içinde sıkışan 4 yolcu, itfaiye ekiplerinin yoğun ve titiz çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. 

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, kazada yaralanan toplam 9 kişi acil olarak çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olası bir tehlikeye ve yeni bir kazaya mahal vermemek adına polis ekipleri, Çırağan Caddesi'ni her iki yönde de araç trafiğine kapattı.

