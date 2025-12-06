İstanbul'da iki tekerli trafik magandası hem bir çocuğu hem de insanlığı ezdi
İstanbul Fatih'te bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçen minik çocuğa çarpıp olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı...
Kaynak: DHA
İstanbul Fatih'te motosikletli sürücü, annesinin elini bırakıp yola koşan kız çocuğuna çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 / 6
Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, bir anda yola doğru koştu.
2 / 6
O sırada sokaktaki diğer araçları sollayarak hızla ilerleyen motosikletli sürücü çocuğa çarptı.
3 / 6
Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız yerde hareketsiz kaldı. Motosiklet sürücüsü ise duraksamadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4 / 6