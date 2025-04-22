İstanbul'da ikizlerin gece kulübüne intikam saldırısı kamerada
İstanbul Taksim'de motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, iki gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Kulübe kurşun yağdıran saldırganlar, Beyoğlu Güven Timleri tarafından olaydan 7 saat sonra Fatih’te yakalandı.
Olay, dün saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletle caddedeki bir gece kulübünün önüne gelen 2 şüpheliden biri silahını çıkararak yan yana bulunan iki gece kulübüne kurşun yağdırdı. Olayın ardından motosiklete tekrar binen 2 şüpheli hızla uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Saldırının ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda onlarca güvenlik kamera görüntüsünü tek tek izleyen Güven Timleri, şüphelilerin Fatih Zeyrek Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit etti.
Bir yandan da isabet alan iş yerleriyle ilgili geçmişe yönelik araştırma yapan ekip, 2024 yılında kulüpte meydana gelen kavgadaki kişilerin, motosikletle kaçan saldırganlara benzediğini belirledi.
Buradan yolan çıkan Güven Timleri, kavga sonrası saldırganlarla, daha önceki olayda mağdurları darbedenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğunu tespit etti. Devam eden güvenlik kamerası çalışmalarında Zeyrek Mahallesi’nde bir binada oturdukları tespit edilen 2 şüpheli Güven Timleri tarafından olaydan 7 saat sonra yakalandı.