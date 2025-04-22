İstanbul'da ikizlerin gece kulübüne intikam saldırısı kamerada

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletle caddedeki bir gece kulübünün önüne gelen 2 şüpheliden biri silahını çıkararak yan yana bulunan iki gece kulübüne kurşun yağdırdı. Olayın ardından motosiklete tekrar binen 2 şüpheli hızla uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.