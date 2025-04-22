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İstanbul'da ikizlerin gece kulübüne intikam saldırısı kamerada

İstanbul Taksim'de motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, iki gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Kulübe kurşun yağdıran saldırganlar, Beyoğlu Güven Timleri tarafından olaydan 7 saat sonra Fatih’te yakalandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da ikizlerin gece kulübüne intikam saldırısı kamerada - Resim: 1

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletle caddedeki bir gece kulübünün önüne gelen 2 şüpheliden biri silahını çıkararak yan yana bulunan iki gece kulübüne kurşun yağdırdı. Olayın ardından motosiklete tekrar binen 2 şüpheli hızla uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul'da ikizlerin gece kulübüne intikam saldırısı kamerada - Resim: 2

Saldırının ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda onlarca güvenlik kamera görüntüsünü tek tek izleyen Güven Timleri, şüphelilerin Fatih Zeyrek Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit etti.

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İstanbul'da ikizlerin gece kulübüne intikam saldırısı kamerada - Resim: 3

Bir yandan da isabet alan iş yerleriyle ilgili geçmişe yönelik araştırma yapan ekip, 2024 yılında kulüpte meydana gelen kavgadaki kişilerin, motosikletle kaçan saldırganlara benzediğini belirledi.

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İstanbul'da ikizlerin gece kulübüne intikam saldırısı kamerada - Resim: 4

Buradan yolan çıkan Güven Timleri, kavga sonrası saldırganlarla, daha önceki olayda mağdurları darbedenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğunu tespit etti. Devam eden güvenlik kamerası çalışmalarında Zeyrek Mahallesi’nde bir binada oturdukları tespit edilen 2 şüpheli Güven Timleri tarafından olaydan 7 saat sonra yakalandı.

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