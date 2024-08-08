İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı
İstanbul Sarıyer'de yeraltı elektrik kablolarının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 13.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce yenilenen yeraltı elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
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Yerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yanan yeraltı elektrik kablolarına müdahale ederken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.
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Kabloların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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