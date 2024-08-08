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İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı

İstanbul Sarıyer'de yeraltı elektrik kablolarının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı - Resim: 1

Olay, saat 13.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce yenilenen yeraltı elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. 

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İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı - Resim: 2

Yerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı - Resim: 3

İtfaiye ekipleri yanan yeraltı elektrik kablolarına müdahale ederken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

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İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı - Resim: 4

Kabloların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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