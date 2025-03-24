İstanbul'da ''İmamoğlu'' protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlere yönelik operasyonlarda 71 kişi gözaltına alındı. 28 kişinin ise arandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA/İHA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanarak izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkaran eylemcilere operasyon düzenlendi.
1 / 16
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettiği tespit edilen 99 kişinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için düzenlenen operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alındı.
2 / 16
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)
3 / 16
4 / 16