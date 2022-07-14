İstanbul'da inanılmaz olay! Otomobille ezmeye çalışırken iş yerine daldı
İstanbul Karaköy'de bir kişi, otomobiliyle birini ezmeye çalışırken iş yerine daldı. Daha sonra araçtan inen sürücü ezmeye çalıştığı adama saldırdı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde otomobiliyle semte gelen Emre Can A., burada yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Ardından aracına binen A., geri manevra yaparak tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı. Adamı son anda kendini geri çekmesiyle kurtulurken sürücü A. bu kez de aracı üzerine sürdü.
Birini ezmeye çalışırken otomobille işyerine daldı
Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil mobilya dükkanına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda aracından inen sürücü bu kez ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu tarafları çevredeki esnaf ayırırken, olay nedeniyle ise vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, iş yerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.
Ortalığı savaş alanına çeviren sürücü gözaltına alındı
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler de gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Ekiplerin inceleme yaparak tutanak tutmasının ardından otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Sürücü Emre Can A.'nın ise yapılan testinde alkolsüz olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen sürücüye ifadesinin alınmasının ardından “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.