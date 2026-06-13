İstanbul'da inşaatta toprak kayması paniği! Mahalleli diken üstünde
İstanbul Sancaktepe'de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması çevrede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin güvenlik şeridi çektiği Merve Mahallesi'nde binaların tahliye edilip edilmeyeceği inceleniyor. Evlerinden çıkmaları istenen bina sakinleri ile tehlike olmadığını savunan inşaat sahibi arasında gergin anlar yaşandı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay saat 12:00 sıralarında Merve Mahallesi, Mübacir Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat alanındaki kazı çalışmaları esnasında bitişik nizamdaki binaların bahçe altlarında çökme yaşanması üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler Bölgeyi Ablukaya Aldı, Tahliye İhtimali Değerlendiriliyor
Çevredeki vatandaşların acil ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve zabıta ekipleri intikal etti. Olası bir faciayı önlemek amacıyla inşaat alanının etrafı emniyet şeridiyle kapatılırken, çökmenin yaşandığı noktaya yakın binaların tahliye edilip edilmeyeceği yönünde uzman ekiplerin detaylı incelemeleri sürüyor. Bu belirsizlik sürerken, evlerini boşaltmaları istenen endişeli bina sakinleri ile inşaat sahibi arasında sahada tansiyon yükseldi.
Mahalle Sakinleri Tedirgin: "Bahçenin Altı Komple Çökmüş"
Toprak kaymasının yaşandığı inşaatın hemen yanındaki binada ikamet eden Ç.K., yaşadıkları paniği anlattı. İtfaiye ekiplerinin kendilerine "Dışarı çıkın" uyarısında bulunduğunu belirten Ç.K., "Apartmandakiler 'nereye gideceğiz' diyerek aralarında konuşuyor, yetkililerden çıkacak kararı bekliyoruz. Bahçenin alt tarafı komple çökmüş durumda, özellikle o cephe çok sıkıntılı" ifadelerini kullandı.
İnşaat Sahibinden İlginç Savunma: "Bize İki Gün Müsaade Etsinler"
Bölgedeki gerginliğin diğer tarafı olan inşaat sahibi B.K. ise ortada tahliye edilecek bir risk bulunmadığını öne sürdü. Zeminin kayalık olduğunu savunan müteahhit B.K., "Buranın altı zaten kaya ve taş. Kırıcı iş makinemiz kayayı kırdı, gevşek olan tek yer yol tarafı. Pazartesi günü yağmur bittikten sonra beton atılınca hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Bize iki gün müsaade etsinler, oraya perde beton yaparız. Çevredeki yeni binaların bodrumlarında veya temelinde şu an için herhangi bir sıkıntı yok" diyerek kendini savundu.