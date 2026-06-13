İstanbul'da inşaatta toprak kayması paniği! Mahalleli diken üstünde

İnşaat Sahibinden İlginç Savunma: "Bize İki Gün Müsaade Etsinler"

Bölgedeki gerginliğin diğer tarafı olan inşaat sahibi B.K. ise ortada tahliye edilecek bir risk bulunmadığını öne sürdü. Zeminin kayalık olduğunu savunan müteahhit B.K., "Buranın altı zaten kaya ve taş. Kırıcı iş makinemiz kayayı kırdı, gevşek olan tek yer yol tarafı. Pazartesi günü yağmur bittikten sonra beton atılınca hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Bize iki gün müsaade etsinler, oraya perde beton yaparız. Çevredeki yeni binaların bodrumlarında veya temelinde şu an için herhangi bir sıkıntı yok" diyerek kendini savundu.