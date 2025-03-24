İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'da Şişli'de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelerek uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapınca yakalandı.
Kaynak: DHA
Olay, 21 Mart saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki Irak Konsolosluğu'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan, konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açtı.
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Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi.
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