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İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'da Şişli'de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelerek uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapınca yakalandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 1

Olay, 21 Mart saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki Irak Konsolosluğu'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan, konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açtı.

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İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 2

Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 3

Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 4

Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi.

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