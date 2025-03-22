İstanbul'da Irak Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na motosikletli 2 şahıs tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.
Kaynak: İHA
Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şahıs tarafından uzun namlulu silahlarla, konsolosluğa doğru ateş açıldı.
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9 el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor. Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma sürüyor.
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