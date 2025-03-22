İstanbul'da Irak Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi

Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şahıs tarafından uzun namlulu silahlarla, konsolosluğa doğru ateş açıldı.