  4. İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik durdu!

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik kiltlendi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu akşam saat 18.22’de 89 olarak ölçüldü. 

D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

