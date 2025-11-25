İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik durdu!
Kaynak: İHA
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu akşam saat 18.22’de 89 olarak ölçüldü.
D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
