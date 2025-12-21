  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da iş hanında yangın paniği: Alevler binayı sardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş hanının girişinde bulunan restoranın bacasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
Yangın saat 12.00 sıralarında Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 4 katlı işhanının girişindeki kebapçının bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binanın dış cephesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Baca ve dış cephede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dış cephede hasar meydana geldi.

