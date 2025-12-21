İstanbul'da iş hanında yangın paniği: Alevler binayı sardı

Yangın saat 12.00 sıralarında Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 4 katlı işhanının girişindeki kebapçının bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binanın dış cephesine sıçradı.