İstanbul'da iş hanında yangın paniği: Alevler binayı sardı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş hanının girişinde bulunan restoranın bacasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın saat 12.00 sıralarında Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 4 katlı işhanının girişindeki kebapçının bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binanın dış cephesine sıçradı.
1 / 6
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2 / 6
Baca ve dış cephede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
3 / 6
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dış cephede hasar meydana geldi.
4 / 6