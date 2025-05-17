İstanbul'da iş insanına haraç kurşunu: Tetikçi genç kadın eşofmanla geldi, mini etekle kaçtı

Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde 27 Nisan'da iş adamı H.S.'ye ait otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırıdan önce iş adamının telefonuna yurt dışı numarasından atılan bir mesajla 'Babanın bize vergi borcu var' denilerek tehdit edildiği belirlendi.