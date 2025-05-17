İstanbul'da iş insanına haraç kurşunu: Tetikçi genç kadın eşofmanla geldi, mini etekle kaçtı
İstanbul Küçükçekmece'de iş insanı H.S.'den 'Babanın bize vergi borcu var' diyerek haraç isteyen daha sonra da aracını kurşunlayan şüpheli genç kadın güvenlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı.
Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde 27 Nisan'da iş adamı H.S.'ye ait otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırıdan önce iş adamının telefonuna yurt dışı numarasından atılan bir mesajla 'Babanın bize vergi borcu var' denilerek tehdit edildiği belirlendi.
Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sırasında, olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamera görüntüsüne ulaştı. Üzerinde eşofmanla mont bulunan ve erkek olduğu düşünülen şüpheli kamera görüntüleriyle takibe alındı. Sokak sokak kaçan şüpheli, kameraların görmediği yerde bir apartmanın giriş bölümüne girerek gözden kayboldu.
Kısa bir süre sonra binadan çıkan şüphelinin kadın olduğu ve kıyafetini değiştirerek mini etek giydiği belirlendi.
Yapılan incelemede kıyafetini değiştiren kadının ayakkabılarının aynı olduğu tespit edildi. Sokakta kırmızı renkli bir otomobile binen şüpheli ortadan kayboldu.