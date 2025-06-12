İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın

Celal Rişvan, "Ben burada esnafım. Yoğun dumanları gördük. İtfaiyeye haber verdik. Burası kurumsal bir şirket. Personelde yeni geliyordu. 10 dakika sonra itfaiye geldi. Şuan yangına müdahale ediliyor. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok" diye konuştu. (DHA)