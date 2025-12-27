  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Başakşehir'deki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 1

Yangın, saat 22.00 sıralarında Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken, yangın sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar medyana geldi. 

1 / 8
İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. 

2 / 8
İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yangın sırasında iş yerinde bulunan A.T.'nin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

3 / 8
İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 4

Yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma yaparken, hayatını kaybeden A.T.’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

4 / 8