İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken, yangın sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar medyana geldi.