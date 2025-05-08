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İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Yangın, saat 14.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'taki motosiklet tamirhanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre; Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katında bulunan motosiklet tamirhanesinde kaynak işlemi sırasında patlama meydana geldi.

 

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İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Patlama kaynaklı çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi içerde mahsur kaldı. Alevleri görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

 

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İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Yangın sırasında tamirhanede bulunan O.G. (31) olay yerinde hayatını kaybederken M.G. (56), C.Ö.(58), Ü.Ç. (39) yaralandı.

 

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İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

İtfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Ü.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

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