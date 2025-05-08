İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'taki motosiklet tamirhanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre; Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katında bulunan motosiklet tamirhanesinde kaynak işlemi sırasında patlama meydana geldi.
Patlama kaynaklı çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi içerde mahsur kaldı. Alevleri görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın sırasında tamirhanede bulunan O.G. (31) olay yerinde hayatını kaybederken M.G. (56), C.Ö.(58), Ü.Ç. (39) yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Ü.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.