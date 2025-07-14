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İstanbul'da İSKİ'ye ait tesiste yangın

İstanbul'un Pendik ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait tesiste çıkan yangın kontrol altına alınduı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da İSKİ'ye ait tesiste yangın - Resim: 1

Yangın, 15.45 sıralarında Kaynarca Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıktı.

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İstanbul'da İSKİ'ye ait tesiste yangın - Resim: 2

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da İSKİ'ye ait tesiste yangın - Resim: 3

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tesiste hasar oluştu.

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İstanbul'da İSKİ'ye ait tesiste yangın - Resim: 4

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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