İstanbul'da İSKİ'ye ait tesiste yangın
İstanbul'un Pendik ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait tesiste çıkan yangın kontrol altına alınduı.
Kaynak: DHA
Yangın, 15.45 sıralarında Kaynarca Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıktı.
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Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tesiste hasar oluştu.
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Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
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