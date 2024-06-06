İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi
İstanbul Fatih'te bir iş yerinin bahçesindeki istinat duvarının çökmesinin ardından olay yerindeki bir bina boşaltıldı.
Olay Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binaların arasında kalan tarihi bir yapının üzerine yapılan istinat duvarı çökmüştü.
Eski bir kilise veya sarnıç olduğu iddia edilen ve daha sonradan yapılan istinat duvarının giriş kattaki bir iş yerinin bahçesine çöktüğü sırada bahçede kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlemişti. Olayın boyutu gündüz gözler önüne serildi. Çökme sonrası işyerinin bahçesine molozlar düşerken, duvarın altından da tarihi bir yapı çıktı.
Yapının su sarnıcı olduğu iddia edildi. Çökme nedeniyle tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı. İş yeri sahibi ise duvarın kalan kısmının da çökebileceğini söyleyip korktuğunu dile getirdi. İş yeri sahibi dehşet anlarını kameraya anlattı.