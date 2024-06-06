İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi

Eski bir kilise veya sarnıç olduğu iddia edilen ve daha sonradan yapılan istinat duvarının giriş kattaki bir iş yerinin bahçesine çöktüğü sırada bahçede kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlemişti. Olayın boyutu gündüz gözler önüne serildi. Çökme sonrası işyerinin bahçesine molozlar düşerken, duvarın altından da tarihi bir yapı çıktı.