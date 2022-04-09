İstanbul'da isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı

Hırsızların mağdur ettiği bir başka vatandaş İbrahim Ertürk, "Sabah saat 11.00 gibi ekmek almak için dışarıya çıktım. Baktığımda kapağı kırmışlardı ve açıktı. Babamı çağırıp sordum 'Daha önce böyle miydi?' diye o da bana 'Hayır' dedi. Sonra bakkala giderken gördüm ki mahalledeki diğer komşuların da kutuları aynı şekildeydi ve içindeki bakır çubukları yoktu. Bizim tesisatımız henüz bağlanmadığı için almamışlar sadece kapağı kırmışlar" şeklinde konuştu.