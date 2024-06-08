İstanbul'da ''jigolo çetesi''ne baskın: Öyle bir tuzak kurmuşlar ki...
İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz" tuzağıyla dolandırıcılık yapan çetenin lüks rezidanstaki ofisine baskın düzenlendi. Ele geçirilenler de dolandırıcıların kurdukları tuzak da ağızları açık bıraktı.
Esenyurt'ta kiraladıkları lüks rezidans dairelerinde kurdukları sahte çağrı merkezi sistemiyle vatandaşları arayıp "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Hakkınızda icra takibi başlatıldı" yalanıyla dolandırıcılık yapan biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 8 bin vatandaşa ait kişisel bilgi ele geçirildi.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İhbarı yapan kişi bir çağrı merkezinden aranarak "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Borcunuzdan dolayı haciz başlatacağız. Söylenen miktarda parayı yatırırsanız icrayı durdururuz" diyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.
Polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin Esenyurt'ta 2 lüks rezidans dairesini kiralayarak çağrı merkezi haline getirdiğini tespit etti.