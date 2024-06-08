İstanbul'da ''jigolo çetesi''ne baskın: Öyle bir tuzak kurmuşlar ki...

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İhbarı yapan kişi bir çağrı merkezinden aranarak "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Borcunuzdan dolayı haciz başlatacağız. Söylenen miktarda parayı yatırırsanız icrayı durdururuz" diyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.