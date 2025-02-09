İstanbul'da kabus gecesi: Kolonlarından ses gelen bina tahliye edildi

'2023 YILINDA BÖLGENİN TAMAMINA BİR TAHLİYE YAZISI YAZILMIŞ'

Tahliye edilen binanın önüne gelerek ekiplerden bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 2023 yılında bölgenin tamamına tahliye yazısını yazıldığını ifade etti. Başkan Bingöl, "Vatandaşlarımız itfaiyeyi arıyor. Biz daha sonra bilgi sahibi oluyoruz. AFAD, itfaiye, polisimiz burada teşekkür ediyoruz. İlk şikayetin üzerine hemen önlemlerimizi aldık, binayı tahliye ettik, mühürledik. Yolu trafiğe kapattık. Çevredeki başka yapıları tahliye etme sürecine başladık. Şu an için kısa süreli kontrolümüzde, taşıyıcı sistemde çok ciddi bir sorun gözükmüyor lakin bölge riskli alan ve 2023 yılında bölgenin tamamına bir tahliye yazısı yazılmış. Tahliye yazısının gereğini de bu vesileyle yerine getirmiş olacağız. Gerekli önlemleri aldık." dedi.