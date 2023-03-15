İstanbul'da kabus gibi manzara! Balıklar gitti, koyunlar geldi

İstanbul’da kış mevsiminde yeteri kadar kar ve yağmur yağışının olmayışı barajları etkiledi. Barajlarda suların azlığı tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Gölü'nde geçtiğimiz yıl 31 Mart’ta yüzde 94.45 olan baraj kapasitesi bu yıl ise yüzde 30’a kadar düştü.