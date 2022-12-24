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İstanbul'da kaçak at kesenlere suçüstü!

İstanbul Sultangazi'de boş bir arazide kaçak kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 2 kişiyi at keserken yakaladı.

İstanbul'da kaçak at kesenlere suçüstü! - Resim: 1

Olay, 23 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. 

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İstanbul'da kaçak at kesenlere suçüstü! - Resim: 2

İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. 

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İstanbul'da kaçak at kesenlere suçüstü! - Resim: 3

Ekipler, boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü. 

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İstanbul'da kaçak at kesenlere suçüstü! - Resim: 4

Baskında iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü. Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.     

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