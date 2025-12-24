İstanbul'da kaçak domuz avcılarının vahşet tuzakları bulundu

Tuzakları fark ederek ekiplere haber veren Gürkan Gazoğlu, “Ormanda yaşayan hayvanları beslemek için gelmiştik. Tesadüfen gelen sesleri takip ettik. Her yer kapan dolu, domuzlar için tuzaklar kurulmuş. Şu hayvanlara bakın, ne yapsınlar? Jandarmayı aradım, ekipler geliyor. Bu hayvanların günahı ne? Ne yapmak istiyorsunuz, ne için bu tuzaklar" dedi. (DHA)