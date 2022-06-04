İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! Suriyeli kaçağın ''hastalık'' numarası tutmadı

HASTALIK NUMARASI AMBULANSTA ORTAYA ÇIKTI

Ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu bir kişi, otobüse bindirildiği sırada fenalaştı. Polis ekiplerince dışarıya çıkarılan kişiye yardım edilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ambulansa taşınan kaçak göçmenin, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ortaya çıktı. Yabancı uyruklu kişi, Tuzla'ya götürülmek üzere tekrar otobüse bindirildi.